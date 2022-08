Schützenfest im Inseldorf : Wardter suchen Nachfolger für König Max

Xanten-Wardt Die St. Willibrord Bruderschaft Wardt veranstaltet am Samstag ihr Königsschießen. Dabei wollen die Schützen einen Nachfolger für Max Floren finden, den ersten Dreijahreskönig des Inseldorfes.

Auch im Inseldorf Wardt konnte in den zwei vergangenen Jahren kein Königsschießen stattfinden. Daher freut sich Brudermeister Heinz-Josef Bühren ganz besonders, dass es nun wieder losgeht. Alles sei vorbereitet, berichtete er in der Generalversammlung. Trotz langer Pause und erheblicher Kostensteigerungen wollen die Willibrordschützen am Samstag in gewohnter Weise einen Nachfolger für den ersten Dreijahresköngig finden. Seine Majestät Max Floren hatte schon 2019 den Vogel von der Stange geholt und wird in diesem Jahr den ersten Schuss abgeben. Bruderschaft und Tambourkorps treten daher am Samstag um 14 Uhr an der Festwiese an, um anschließend den König und die Ehrengäste abzuholen. Ab 15.30 Uhr wird dann mit der Armbrust angelegt, um traditionell um die Preise und die Königswürde 2022 zu ringen. Am darauffolgenden Sonntag findet um 10 Uhr die heilige Messe mit Inthronisierung in der Wardter Kirche statt, anschließend erfolgt die Gefallenenehrung auf dem Friedhof. Zum familiären Frühschoppen ab 11 Uhr spielen das Tambourcorps Wardt, der Bundespielmannszug St. Viktor Xanten und der Musikverein Obermörmter auf der Schützenwiese auf. Ab 12 Uhr findet zudem das Kinderprinzen- und Preisschießen für alle Kinder ab acht Jahren statt. Dem schließt sich das Preisschießen der Bruderschaft an. Am nächsten Wochenende geht das Wardter Schützenfest dann in die zweite Runde. Das ganze Dorf freut sich auf die Kirmes.