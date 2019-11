Bauprojekt in Wardt : Xantens Bürgermeister und FZX verteidigen Lagerhalle in Baugebiet

Xantens Bürgermeister und FZX verteidigen Lagerhalle in Baugebiet

Bauprojekt in Wardt

Die Lagerhalle des FZX in Wardt. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten-Wardt Daniel Ingendahl, der in Xanten Bürgermeister werden möchte, kritisierte bei einer Podiumsdiskussion die Größe des Gebäudes.

Bürgermeister Thomas Görtz hat den Bau einer Lagerhalle für das Freizeitzentrum Xanten (FZX) in Wardt gegen Kritik verteidigt. Der Bauantrag bewege sich im Rahmen des gültigen Bebauungsplans, sagte Xantens Verwaltungschef unserer Redaktion. Genauso äußerte sich FZX-Leiter Wilfried Meyer. Der Bebauungsplan sei öffentlich. „Die Maße waren bekannt.“

Görtz’ parteiinterner Herausforderer für die Bürgermeisterkandidatur der CDU, Daniel Ingendahl, hatte am Donnerstagabend auf einer Podiumsdiskussion der Christdemokraten die Lagerhalle kritisiert. Er sprach von einem riesigen Bau, der jungen Familien direkt in den Vorgarten gesetzt worden sei. Die Verwaltung hätte das verhindern, die Halle hätte an anderer Stelle errichtet werden müssen.