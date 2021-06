Freiluft-Gottesdienst : Propst segnet neues Kreuz auf dem Friedhof in Wardt

Propst segnet neues Kreuz auf dem Friedhof in Wardt

Xanten Der Künstler Gerd Mattissen hat ein Kreuz aus alten Eisenteilen geschweißt und gestiftet. Es steht auf dem Wardter Friedhof. Am Samstag wird es von Propst Stefan Notz gesegnet.

Propst Stefan Notz wird am Samstag, 5. Juni, im Rahmen eines Freiluft-Gottesdienstes ein neues Kreuz auf dem Wardter Friedhof segnen. Die St.-Willibrord-Bruderschaft sorgt für einen reibungslosen Ablauf, stets im Rahmen der geltenden Corona-Schutzbestimmungen. Altar und ausreichend Stühle werden aufgebaut, alles wird mit Blumen und Fähnchen geschmückt. Die Gemeinde wird erstmals seit Monaten im Gottesdienst wieder singen können, was im geschlossenen Kirchenraum noch nicht wieder gestattet ist. Der Gottesdienst beginnt um 18.30 Uhr vor der Wardter Kirche. Bei schlechtem Wetter findet er drinnen statt.

Der Künstler Gerd Mattissen hat das große Kreuz aus alten Eisenteilen geschweißt und der Gemeinde gestiftet. Seit einigen Wochen steht es bereits gut sichtbar auf dem neuen Teil des Friedhofs unmittelbar an der Wardter Kirche. Der pensionierte Lehrer Mattissen arbeitet schon lange mit dieser Technik, so dass im Xantener Stadtgebiet bereits mehrere Alteisen-Kunstwerke aus seiner Wardter Werkstatt zu sehen sind, unter anderem am Mitteltor: Siegfried tötet den Drachen.