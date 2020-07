Mängel festgestellt : Klappbrücke in Wardt muss saniert werden

Klappbrücke in Wardt muss saniert werden

Die Klappbrücke in Wardt: Die Kosten der Sanierung werden auf 300.000 Euro geschätzt. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Der Dienstleistungsbetrieb Xanten (DBX) informierte im Verwaltungsrat über den Stand von Bauvorhaben und über erforderliche Reparaturen an Bauwerken der Stadt. Wir geben eine Übersicht.

Klappbrücke Die Hauptzufahrt nach Wardt führt über eine Klappbrücke, und diese muss saniert werden. Bei einer Überprüfung des Bauwerks seien Mängel festgestellt worden, berichtete der städtische Dienstleistungsbetrieb (DBX). Die Sanierung sei aufwendig. Die Kosten könnten sich auf 300.000 Euro summieren. Der DBX will Fördermittel beantragen. Einen Termin für die Sanierung nannte er noch nicht. Vorher soll die landwirtschaftliche Brücke überprüft werden – über sie würde der Verkehr umgeleitet.

Wasserschaden In den Umkleiden der Sporthalle an der Bahnhofsstraße ist ein Wasserschaden festgestellt worden. Nach Angaben des DBX war ein Heizungsrohr defekt, dadurch trat Wasser aus. Die Instandsetzungsarbeiten werden auf 50.000 Euro geschätzt. 21.000 Euro übernehme die Versicherung, berichtete Astrid Fischer vom DBX. Die Rohre seien verschlissen gewesen, deshalb müsse die Stadt einen Großteil der Kosten selbst tragen.

Mölleweg Er ist ein beliebter Weg von Lüttingen in die Innenstadt und umgekehrt. Deshalb ist auf der B 57 bereits eine Verkehrsinsel errichtet worden, als Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer. Eine Lampe wurde nachträglich errichtet, und auch der Mölleweg soll beleuchtet werden. Für das Stück bis zum Dornbuschweg ist der DBX zuständig, er will die Laternen bis zum Winter aufstellen. Das Stück vom Dornbuschweg bis zur Bebauung liegt in der Verantwortung des Kies-Unternehmens Hülskens. Es wird auch noch eine Brücke errichten. Sie soll spätestens 2021 freigegeben werden.