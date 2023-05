Hofanlage in Wardt Hitzfeldhof-Versteigerung endet erfolglos

Was mit dem denkmalgeschützten Gut Hitzfeldhof im Inseldorf Wardt passiert, ist weiter offen: Bei einer Versteigerung wollte am Donnerstag im Rheinberger Amtsgericht niemand ein Gebot abgeben. Die Stadt Xanten, bei der der bisherige Eigentümer, die Firma Tectorent aus Viersen, mit einer sechsstelligen Summe in der Kreide steht, hatte die Zwangsversteigerung der Immobilie beantragt.