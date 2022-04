Sonderausstellung im Geldmuseum Wardt : Als Europa den Euro bekam

Ein Artikel der Rheinischen Post brachte sie auf die Idee für die Ausstellung (v.l.): Norbert Müller, Stellvertreter Theo Koplin und Marie Luise Hausmann. Foto: Randolf Vastmans

Xanten Das Geldmuseum in Wardt stemmt eine neue Sonderausstellung. Darin geht es um 20 Jahre Euro-Bargeld. Das Museum erklärt die Hintergründe der europäischen Währung und wagt einen Blick auf deren Zukunft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Randolf Vastmans

„Von der D-Mark zum Euro“, das war eines der vorherrschenden Themen der Jahre nach der Jahrtausendwende, denn zum 1. Januar 2002 wurde dieser Schritt vollzogen: Der Euro wurde Zahlungsmittel und die D-Mark mehr und mehr zur Geschichte. Ab dem 17. Dezember 2001 hatten Bundesbürger schon für den Betrag von 20 D-Mark bei den Banken die sogenannten Starterkits erwerben können, es war eine Mischung von 20 verschiedenen Euro-Münzen im Wert von insgesamt 10,23 Euro. Am 1. Januar 2002 bildeten sich dann vor den Geldautomaten Schlangen, weil jeder die neuen Scheine in der Hand halten wollte. Rund 320 Millionen Menschen in damals zwölf Staaten der EU waren von dem Wechsel betroffen.

„Als wir in der Rheinischen Post vom 28. Dezember letzten Jahres den Artikel anlässlich dieses denkwürdigen Jubiläums lasen“, so Norbert Müller, Gründer und Vorstandsvorsitzender des Geldmuseums in Xanten-Wardt, „entschlossen wir uns zu einer entsprechenden Sonderausstellung in unseren Museumsräumen.“ Umfangreiche Vorarbeiten seien nötig gewesen, um das Projekt zu realisieren. Recherchen zur Geschichte der Währungsunionen wurden angestellt. „Derer gab es in den letzten 2500 Jahren nämlich 17“, weiß Müller zu berichten.

Für die Sonderausstellung zum 20. Geburstag des Euro hat das Museum viele Exponate zusammengestellt. Foto: Randolf Vastmans

Info Sonderausstellung läuft über ein Jahr Eröffnung Die Sonderausstellung „Geld ohne Grenzen“ geht vom 7. Mai 2022 bis zum 9. Mai 2023. Die Eröffnung ist am Samstag, 7. Mai, um 11 Uhr. Dazu lädt das Museum die Vorstände der Wardter Vereine, den amtierenden Schützenkönig und Vertreter von Institutionen ein. Für Musik durch die Xantener Band Xanthiadoo sowie einen Imbiss und Getränke ist gesorgt. Bildungsangebot Schulklassen melden sich bitte über die Homepage des Museums unter www.geldmuseum-xanten-wardt.de, per E-Mail an info@geldmuseum-xanten-wardt.de oder telefonisch unter Tel. 02801 9856888 an.

Der Euro war also nicht die erste Gemeinschaftswährung in der Geschichte. Die Idee zu einem vereinten Europa war auch keine neue. Schon der damalige französische Außenminister Robert Schumann hatte am 9. Mai 1950 seinen Plan der schrittweisen Vereinigung Europas vorgestellt, aus dem sich letztlich die heutige Europäische Union (EU) begründete. Mittlerweile sind aus den zwölf Staaten der EU 27 geworden, von denen in 19 der Euro Zahlungsmittel ist. Ab Januar 2023 gilt dies auch für Kroatien.

In der Sonderausstellung „Geld ohne Grenzen – 20 Jahre Euro Bargeld“ werden alle Aspekte zum Werdegang der europäischen Währung angesprochen: Vom ersten antiken Euro im alten Griechenland über den Denar des Römischen Reiches, den Euro-Glückscent aus Zschopau bis hin zum jetzigen Euro können sich die Besucher die vorhandenen Exponate anschauen. Darunter gibt es auch Versionen, welche sich nicht als Zahlungsmittel durchsetzen konnten. Ins Geldmuseum in Wardt haben sie es trotzdem geschafft.

Zahlreiche Entwürfe für das neue Geld habe es gegeben, von denen sich die des Deutschen Grafikers und Designers Reinhold Gerstetter als Überarbeitung der zweiten Euro-Serie durchgesetzt hatte, berichtet Müller. Auch für die Entwürfe der letzten D-Mark-Serie zeichnete Gerstetter bereits verantwortlich. Zur Eröffnung der Sonderausstellung habe der Designer sein Erscheinen zugesagt hat, berichtet Norbert Müller.

Alle damals eingereichten Entwürfe sind in einem zweifach vorhandenen Buch enthalten, durch das der interessierte Gast blättern kann. Neben Gerstetter wird der Leiter des Analysezentrums für Falschgeld und beschädigtes Bargeld der Deutschen Bundesbank, Sven Bertelmann, Sicherheitsmerkmale an konkreten Beispielen aufzeigen, Rolf Albring aus Rees die Hintergründe des „Euro-Jungen“ erklären und Münzmeister Hans Bruker Prägetechniken vorführen.

Powerpoint-Präsentationen in der Schulwerkstatt behandeln die Themen Sicherheit, Falschgeld und Banknotenherstellung. „Verstärkt möchte die Sonderausstellung Schulklassen aus der Region ansprechen“, erklärt Marie Luise Hansmann, ebenfalls aus dem Vorstand des Geldgeschichtlichen Vereins Niederrhein. Aber auch Krypto-Währungen werden thematisiert und in physischer Form zu bestaunen sein.

(wer)