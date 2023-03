Seestern in Xanten-Wardt Eltern fürchten um ihre Kita-Plätze

Der Seestern in Wardt ist seit vielen Jahren eine beliebte Kindertageseinrichtung in Xanten. Aber seit einigen Monaten machen sich Eltern Sorgen um die Entwicklung der Kita des DRK-Kreisverbandes Niederrhein. Wie aus Elternbriefen hervorgeht, die unserer Redaktion vorliegen, hat die Einrichtung im Februar und März aus personellen Gründen mehrere Wochen eine Notbetreuung angeboten und war eine Woche lang geschlossen. Andreas Bußmann, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbandes, nannte dafür am Freitag „krankheitsbedingte Gründe“.