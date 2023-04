Spatenstich am Freitag Bau des Inselbrot-Ladens in Wardt beginnt

Geplant ist ein 60 Quadratmeter großer Flachbau in Holzrahmenkonstruktion, 14,50 Meter lang und 4,50 Meter breit. In dem behindertengerechten Gebäude ist zusätzlich zur Verkaufstheke ein Sitzbereich zum kommunikativen Austausch bei Kaffee und Kuchen vorgesehen. In den Sommermonaten gibt es auch draußen kleine Tische und Stühle. In dem Laden wird alles für den täglichen Bedarf angeboten. Frische Brötchen werden in einem Backofen selber gebacken. Sofern sich genügend Ehrenamtliche finden, könnte das „Inselbrot“ an sieben Tagen in der Woche geöffnet sein. Mit Ausnahme von zwei fest angestellten Fachverkäuferinnen arbeitet das Personal, das benötigt wird, auf ehrenamtlicher Basis mit.