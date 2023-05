Jubiläumsfeier an der Wasserski-Anlage Wakeboard-Show an der Xantener Südsee

An der Xantener Südsee wird am Samstag, 27. Mai, gefeiert. Die Wasserski-Seilbahn des Freizeitzentrums Xanten (FZX) wird 25 Jahre alt, der benachbarte Shop „Wake World“ 20 Jahre. Beide Jubiläen sind Anlass für ein Fest unter dem Titel „Lake Vobes“. Wie das FZX ankündigte, sind ab 15 Uhr „einzigartige Wakeboard-Shows sowie ein BMX-Lakejump“ geplant. Dazu werden Speisen und Getränke angeboten, unter anderem Nudel- und Grillspezialitäten, Salate und Cocktails. Die Feier in der Gastronomie Après Ski am Wasserski-Lift geht voraussichtlich bis 22 Uhr.