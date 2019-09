Parken im Halteverbot : Dem Landrat droht ein Knöllchen aus Xanten

An der Stelle, wo der Dienstwagen des Landrats stand, gilt ein absolutes Halteverbot. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Der Dienstwagen von Ansgar Müller stand am Wochenende zweieinhalb Stunden im Halteverbot. Der SPD-Politiker gelobt Besserung.

Landrat Ansgar Müller könnte demnächst Post von der Stadt Xanten bekommen. Sein Dienstwagen stand am Samstag zweieinhalb Stunden im absoluten Halteverbot, wie eine Sprecherin des SPD-Politikers am Montag auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte. „Der Fahrer des Landrats hat das Halteverbotsschild fälschlicherweise nicht beachtet und den Wagen dort geparkt“, teilte die Kreisverwaltung mit. „Ein Fehler, den der Landrat und er selbst bedauert.“

Am Samstag war in Xanten der Katastrophenschutztag gewesen. Auf dem Marktplatz präsentierten sich Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Bundeswehr der Öffentlichkeit. Müller besuchte die Einsatzkräfte. Sein Fahrer stellte den Wagen in der nächstgelegenen Straße Karthaus ab, obwohl dort ein absolutes Halteverbot gilt. Der Wagen stand sogar direkt hinter dem entsprechenden Schild. „Dort darf natürlich auch der Wagen des Landrats nicht stehen“, ließ Müller auf Facebook mitteilen.