Angebot für arme Menschen in Xanten Ein Ort zum Aufwärmen

Den Anstoß haben die Evangelische Kirche Deutschland (EKD) und die Diakonie gegeben. Unter dem Titel „Wärmewinter“ hatten sie die Kirchengemeinden dazu aufgerufen, sich für Menschen einzusetzen, die unter der Energiekrise und den steigenden Energiepreisen leiden. Daraufhin sei in Xanten überlegt worden, was getan werden könne, erklärt Pfarrerin Simone Drensler. „Wir haben uns gefragt, welche Möglichkeit wir haben, um anderen zu helfen. Und unsere Möglichkeit ist es, alle einzuladen, die einen warmen Ort suchen.“ Das Presbyterium, aber auch die Jugendlichen in der Kirchengemeinde hätten deshalb beschlossen, ein Wärme-Café zu eröffnen.