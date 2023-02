Wege erneuert Neuer Glanz für Friedhof in Vynen

Der Friedhof in Xantens Ortsteil Vynen ist überarbeitet worden. Dabei wurden die Wege erneuert. Wie der Heimatverein Vynen (HVV) mitteilte, wurde die Strecke vom Haupteingang über den Zugang zur Aussegnungshalle bis hin zum Priesterdenkmal barrierefrei gemacht und neu gepflastert. Ursprünglich sei eine wassergebundene Wegedecke geplant gewesen, berichtete der HVV. Stattdessen sei aber eine Pflasterung gewählt worden. Sie sei zwar kostenintensiver und aufwendiger, biete aber „ein hohes Maß an Nachhaltigkeit“ und sei wesentlich unempfindlicher in Sachen Reinigung. Dadurch sei auch gewährleistet, dass die Fläche durch Nutzfahrzeuge befahrbar sei. Die alten Laternenmasten seien durch neue ersetzt und mit Energiesparlampen ausgestattet worden. Alle Übergänge zu den Seitenwegen seien angeglichen worden, sodass es keine Stolperkanten gebe. Die Abfallbehälter seien in das neue Bild eingefügt worden – sie bekämen noch einen festen Untergrund.