Büttensitzungen der Vynze Karnevalsblagen Kleiner Verein, großer Karneval

Das ermöglichen viele engagierte Menschen vor und hinter der Bühne, an der Theke, am DJ-Pult, im Umkleideraum, am Eingang. Die Vynze Karnevalsblagen bestehen aus 18 Frauen und Männern. Unterstützt werden sie von zahlreichen Helfern. Viel Arbeit steckt in den beiden Büttensitzungen – am Samstag ist die zweite. Und die Vynze Karnevalsblagen organisieren die Abende nicht nur, sie stemmen auch das Programm weitgehend. Von den 16 Nummern machen sie 14 selbst. Es sind Sketche, Tänze und Büttenreden. Außerdem werden sie vom Kinderprinzenpaar aus Appeldorn und vom Krähenballett aus Veen besucht.