Statt Schützenfest : Schützen und Einwohner in Vynen zeigen Flagge

Antreten mit Mindestabstand: Das Königspaar Christian und Anke mit weiteren Mitgliedern der Bruderschaft und Bürgermeister Thomas Görtz. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Auch in Vynen ist in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie kein Schützenfest möglich. Aber alles wollte die Bruderschaft St. Martin nicht ausfallen lassen. Und so folgten Schützen und Spielleute dem Aufruf zum Antreten.

In Vynen haben die Schützen daran erinnert, welche dramatischen Folgen die Corona-Pandemie für viele Menschen hat. Für sie selbst fielen „nur ein paar Veranstaltungen“ aus, sagte Heinz Stiers, Brudermeister der St.-Martin-Schützenbruderschaft Vynen. „Andere im Krankheits- und Pflegedienst müssen mit ihren Kräften bis nahe an ihre Leistungsgrenze gehen, wieder andere zittern und bangen um ihre Existenz“, erklärte Stiers in einer Ansprache, als sich die Mitglieder am vergangenen Wochenende trafen. „Aus diesem Blickwinkel sind der entgangene Frohsinn und die Freude auf unserer Seite gut zu verkraften.“

Vynen war das Schützenfest für August geplant gewesen. Wegen der Corona-Pandemie und des Infektionsrisikos fiel es aus. „Die Gesundheit geht vor“, sagte Stiers. Die Bruderschaft hatte ihre Mitglieder aber zum Antreten aufgerufen. 35 Schützen und 25 Musiker folgten, Bürgermeister Thomas Görtz kam ebenfalls. In einem Marsch zogen sie zum Schießstand, musikalisch begleitet von den Spielleuten. Viele Einwohner hatten Fahnen aufgehängt, um „Flagge zu zeigen“.

Stiers dankte ihnen, er dankte auch Christian Kersten und Anke Eckebrecht dafür, dass sie als Königspaar die Bruderschaft ein weiteres Jahr repräsentieren. Ob das Patronatsfest stattfinden könne, bleibe abzuwarten. Der Schießstand werde aber wieder in Betrieb genommen. „Bitte haltet die Regeln ein.“ Schließlich ließ er die Mitglieder bis 2021 wegtreten.

(wer)