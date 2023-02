Entdeckt in Xantens Ortsteil Vynen Xanten rätselt über altes Verkehrszeichen

Xanten · In Xantens Ortsteil Vynen hängt ein Verkehrsschild, das seit Jahrzehnten nicht mehr gültig ist. Abgebildet sind Zeichen wie in den 1930er Jahren. Wer es aufgehängt hat, ist unklar. Was die Stadt und der ADAC dazu sagen.

15.02.2023, 05:30 Uhr

Das alte Verkehrszeichen hängt an einem Holzmast in Vynen. Foto: RP/Markus Werning

Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg.

Die Straße liegt etwas abgelegen. Sie ist auch nur für „Anlieger frei“. Deshalb kommen vermutlich nicht viele Menschen an dem Schild vorbei, das einem Hobbyfotografen vor gut einer Woche in Xantens Ortsteil Vynen aufgefallen ist: Es zeigt ein Durchfahrtsverbot für Krafträder und Kraftwagen, die durch Piktogramme dargestellt sind – so wie es auch heute üblich ist. Nur dass die Piktogramme auf diesem Verkehrsschild einen Kraftwagen und ein Kraftrad aus den 1930er Jahre zeigen.