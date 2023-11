Fehlen Stellplätze? Xantens Politik befasst sich mit Parkplatzsituation in Vynen

In Vynen wurde in der Vergangenheit eine private Fläche gegenüber dem Friedhof als öffentlicher Parkplatz genutzt. „Die Nutzung der privaten Fläche war nur geduldet, aber für die Ortschaft wichtig“, schreibt Fox im Antrag. In den vergangenen Monaten sind auf dem Gelände Häuser gebaut worden. Dadurch ist die Fläche als Parkplatz weggefallen. Zwar gebe es direkt am Friedhof 17 Stellplätze. Aber sie reichten bei Beerdigungen „erfahrungsgemäß bei weitem nicht aus“.