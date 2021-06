Goldenes Priesterjubiläum : Kirchengemeinde feiert mit Pfarrer Seegers

Xanten-Vynen Pfarrer Heinrich Seegers ist vor 50 Jahren zum Priester geweiht worden. Dieses Jubiläum feierte die Kirchengemeinde mit ihrem Pastor am Sonntag unter freiem Himmel. Propst Stefan Notz würdigte den Seegers als engagierten Christen.

In dem Ort, in dem der emeritierte Pfarrer seine Kindheit und seine Jugend verbracht hatte, feierte der gebürtige Vynener nun sein goldenes Priesterjubiläum. Dankbar blickte Pastor Seegers in seiner Einführung in den Gottesdienst auf das goldene Priesterjubiläum des verstorbenen Pfarrers Matthias Kempkes im Jahre 1952 zurück, bei dem er als Schüler ein vielstrophiges Gedicht habe vortragen dürfen. Dass er selber jetzt dieses seltene Jubiläum in seiner Heimatgemeinde feiern dürfe, erfreue ihn mit Dank gegenüber Gott und gegenüber seiner Pfarrgemeinde, die das Jubiläum so ehrenvoll vorbereitet habe.