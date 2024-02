Kinderbetreuung in Xanten Vynen kämpft um seine katholische Kita

Norbert Frerix sprach das Thema direkt an. Die Sitzung des Bezirksausschusses in Vynen hatte am Dienstagabend gerade begonnen, der Vorsitzende Michael Ullenboom hatte die Fragestunde für Einwohner gerade eröffnet, da meldete sich der Vorsitzende des Heimatvereins zu Wort. Er habe erfahren, dass die katholische Kindertagesstätte St. Martin von einer Schließung bedroht sein solle, wenn im benachbarten Marienbaum ein neuer, größerer katholischer Kindergarten gebaut werde. Ob das stimme, wollte Frerix wissen und stellte sofort klar: „Das werden wir in Vynen nicht akzeptieren, wir werden für den Erhalt des katholischen Kindergartens kämpfen.“