Große Suchaktion in Vynen Hund büxt aus – mit Hilfe vieler Menschen wird er nach eineinhalb Tagen gefunden

Früh am Morgen hat die Suche ein glückliches Ende. Gegen 4 Uhr habe Tim Jäger den Hund gefunden, am Rande Vynens, gar nicht so weit entfernt von der Stelle, wo er verschwand. Heinz Köster erklärt Tim Jäger zu „unserem Held des Tages“. Die Anspannung löst sich, die Sorgen fallen von den Besitzern ab, auch von Köster. „Alle sind wohlauf und glücklich“, berichtet er. „Es sind heute Nacht sehr viele Tränen geflossen.“ Er ist tief berührt, dass so viele Menschen geholfen haben. „Vynen ist ein ganz besonderer Ort“, schreibt er. „Wir haben um uns herum so viele Menschen, die sich kümmern.“