„In Vynen halten wir zsammen“ Menschen suchen gemeinsam nach ausgebüxtem Hund

Am Donnerstagabend suchen zahlreiche Menschen die Umgebung ab. Dass so viele gekommen sind und helfen wollen, „finde ich toll“, sagt Köster Aber die Suche hat keinen Erfolg. Köster will deshalb in der Nacht an einer Stelle suchen, an der Pfotenspuren gefunden wurden. Ein Bekannter mit einem Fährtenhund will ihn begleiten. Wenn sie dort nichts finden, soll die Suche am Freitagmorgen weitergehen. Damit das arme Tier doch noch gefunden wird, sagt Köster.