Wohnbebauung in Xanten-Vynen : Hohe Wände sollen Anwohner vor Sportplatz-Lärm schützen

Der Sportplatz liegt direkt neben der Wohnbebauung. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten-Vynen Am Sportplatz in Vynen muss in den nächsten Jahren der Lärmschutz verstärkt werden. Wie die Stadtverwaltung in einer Bürgerversammlung mitteilte, werden die Grenzwerte überschritten, die im Baurecht vorgeschrieben sind.

Deshalb ist auf der Seite der Matthias-Kempkes-Straße eine 4,75 Meter hohe und 110 Meter lange Wand geplant. Sie soll die Wohnbebauung auf dieser Seite vor dem Lärm des Sportplatzes schützen. Auf der anderen Seite, auf der ein neues Wohnquartier mit Doppelhaushälften, Mehrfamilienhäusern und Dorfgemeinschaftshaus entstehen soll, ist eine 2,50 Meter hohe und 41 Meter lange Wand vorgesehen. Konkrete Pläne liegen aber noch nicht vor. Auf Nachfrage von Bürgern sagte der Technische Dezernent Niklas Franke, dass die Verwaltung mit den Anwohnern abstimme, wie die Wand aussehen kann, und dass sie vermutlich erst in wenigen Jahren gebaut werde.

Hintergrund ist, dass der Bebauungsplan für das benachbarte Gelände der ehemaligen Grundschule geändert werden soll, damit die Investoren Johannes Hütten sowie Stefan Kunadt dort das Wohnquartier realisieren können. Dafür muss aus der „Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule“ ein Wohngebiet und eine Fläche für den Gemeinbedarf (Dorfgemeinschaftshaus) werden. Der Stadtrat hatte die Verwaltung Ende 2020 damit beauftragt, das Bauleitplanverfahren einzuleiten. Dazu gehört die Beteiligung der Öffentlichkeit. Wegen der Corona-Pandemie fand die Bürgerversammlung online als Video-Konferenz statt.

Wie die Verwaltung erklärte, hatte sie für das Bauleitplanverfahren zunächst nur das Gelände der ehemaligen Schule berücksichtigen wollen. Es habe sich aber herausgestellt, dass sie auch den Sportplatz einbeziehen müsse: Dabei sei herausgekommen, dass die Grenzwerte für den Lärmschutz überschritten werden. Die Verwaltung nahm den Hinweis eines Bürgers mit, wonach auch der Lärmschutz am Spielplatz eventuell nicht ausreicht.

Das Bebauungsplanverfahren soll bis Herbst abgeschlossen sein, anschließend soll die Baugenehmigung für das Wohnquartier erteilt werden, sodass noch in diesem Jahr der Neubau auf dem Schulgelände beginnen könnte. In dieser Woche sollen die Vorbereitungen für den Abriss der alten Gebäude starten. Nur das alte Schulhaus soll stehen bleiben und saniert werden. Es wird zum Dorfgemeinschaftshaus.

(wer)