Turnier in Vynen Kinder meistern mit ihren Hobby Horses den Parcours

Xanten · Bei diesem Turnier gab es Dressur- und Springwettbewerbe, aber die Ponys blieben im Stall oder auf der Wiese. Beim ersten Hobby-Horse-Turnier in der Ponyreitschule am Deich in Vynen gingen die Teilnehmer mit ihren Steckenpferdern an den Start.

04.09.2023, 12:50 Uhr

In verschiedenen Disziplinen traten die Kinder beim Hobby-Horse-Turnier an. Ein Wettbewerb war das Zeitspringen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Am Samstag hat das erste Hobby-Horse-Turnier in der Ponyreitschule am Deich in Xanten-Vynen stattgefunden. Dabei durften die echten Tiere im Stall oder auf der Weide bleiben. Diesmal hießen die Ponys Flocke, Rosi, Brownie oder hatten andere tolle Namen. Der Unterschied dabei war, dass es sich um Steckenpferde handelte, auch Hobby Horses genannt. Insgesamt gab es 77 Starts in sechs unterschiedlichen Disziplinen. Zunächst standen zwei Dressurprüfungen auf dem Programm. In der leichten Dressur hieß die Siegerin Milena Faltmann, in der schweren Dressur siegte Leandra Kischkewitz. In der Dressur werden die Bewegungen des Pferdes nachgeahmt sowie einzelne Lektionen je nach Schwierigkeitsgrad abgefragt. Das Stilspringen – es kommt nicht auf Geschwindigkeit an, sondern auf Wege und Sprungtechnik – entschieden Amelie Thielen (Jahrgang 2015 und älter) sowie Marla Friedrich (Jahrgang 2016 und jünger) für sich. Dann ging es in den zwei Zeitspringen (35 Zentimeter und 50 Zentimeter) rasant weiter. Zur passenden Musik galoppierten die Kinder mit ihren Hobby-Horses durch den Parcours. Für Hindernisfehler wurden vier Strafpunkte – wie bei einem richtigen Turnier – notiert. Mit fehlerfreien Runden siegten Lara Scholten und Alina Mayzaud. Der Höhepunkt des Tages bildete das Staffettenspringen über 40 Zentimeter. Eine Staffette wurde aus zwei Teilnehmern gebildet, wobei jeder den Hindernisparcours nacheinander absolvieren musste. Mit deutlichem Vorsprung hatte die Staffette mit Lara Scholten und Matilda Paßens die Nase vorn. Alle Teilnehmer erhielten aus den Händen der Richterjury Lina Minkus und Anne Müller Schleifen Ehrenpreise und durften unter tosendem Applaus der zahlreichen Zuschauer ihre Ehrenrunde genießen. Wegen des Erfolges der diesjährigen Veranstaltung und der vielen glücklichen und stolzen Gesichter bei Teilnehmern und Zuschauern ist eine Wiederholung im nächsten Jahr fest in der Planung.

(wer)