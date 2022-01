Mehrere Einheiten im Einsatz : Anwohner und Feuerwehr löschen Kaminbrand in Vynen

Xanten Die Feuerwehr Xanten ist am Montagabend nach Vynen gerufen worden. Mehrere Einheiten rückten an, da die Leistelle von einem brennenden Gebäude ausgehen musste.

Der Alarm „Bauernhofbrand“ am Kirstschen Weg in Vynen ließ wenig Gutes erahnen, als er am Montagabend kurz nach 21 Uhr die Feuerwehr in Xanten erreichte. Da die Leitstelle aufgrund der Angaben des Anrufers von einem brennenden Gebäude ausgehen musste, rief sie sofort die Einheiten Xanten-Nord, Xanten-Mitte, Wardt und Lüttingen zum Einsatz.