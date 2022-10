50 Jahre verheiratet : Ehepaar Pastoors aus Vynen feiert Goldhochzeit

Vynen 50 Jahre ist es her, dass Anneliese und Friedhelm Pastoors geheiratet haben. Das war nicht unbedingt zu erwarten gewesen, als sie sich zum ersten Mal gesehen hatten.

Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre war in der Gaststätte Schäfer in Kehrum am Wochenende Disco. Da haben sich Anneliese und Friedhelm Pastoors zum ersten Mal gesehen. Sie hat gearbeitet, stand hinter der Sekttheke, er war zum Feiern und Tanzen dort. „Liebe auf den ersten Blick war es nicht“, gesteht die heute 72-Jährige. „Das hat ein bisschen gedauert.“ Aber irgendwann hat es doch gefunkt.