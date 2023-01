Firma verspricht Kunden „einen Mehrwert“ Finanzdienstleister eröffnet Niederlassung in Xanten

Der Finanzdienstleister Von Ameln Finanzkonzepte eröffnet an der Marsstraße in Xanten eine Niederlassung. Wie das Unternehmen mitteilte, wird sie von Klaus van Husen geleitet. Er hatte bisher als Baufinanzierungsexperte für die Sparkasse am Niederrhein gearbeitet. „Nach 38 Jahren bei der Sparkasse möchte ich etwas Neues wagen, und das Konzept der freien Beratung überzeugt mich“, erklärte der Sparkassenbetriebswirt in der Mitteilung. „Nun kann ich für den Darlehensnehmer auf ein Portfolio von mehr als 500 Banken und Sparkassen zugreifen und viel freier die beste Lösung anbieten.“