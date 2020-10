Haustür-Sammlung wird gestrichen : Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge bittet um Spenden per Überweisung

Xanten Wegen der Corona-Pandemie verzichtet der Volksbund Kriegsgräberfürsorge auf die Haustürsammlung. Stattdessen bittet er um Spenden per Überweisung. Mit dem Geld werden deutsche Kriegsgräber gepflegt.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sammelt im November wieder Spenden für die Pflege von mehr als 800 Kriegsgräberstätten. Anders als in den Vorjahren wird er dafür in Xanten aber nicht von Haus zu Haus gehen. Die Corona-Pandemie erfordere besondere Vorsichtsmaßnahmen, teilte der Volksbund mit. Es sei wichtig, dass sich niemand in Gefahr bringe. Wegen der gestiegenen Infektionszahlen in der Region sei eine Haussammlung in diesem Jahr in Xanten „leider nicht zu verantworten“, teilte Bürgermeister Thomas Görtz mit, der zugleich Vorsitzender des Ortsverbands ist. Er bat um Spenden in Form von Überweisungen an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.