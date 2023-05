„Schnelle Hilfe“ Volksbank unterstützt Schützen bei Ukraine-Hilfe

Markus Hermsen, Stiftungsberater der Volksbank, freute sich sehr, dass die Genossenschaftsbank mit ihrer Spende der Bruderschaft und damit den Menschen in der Ukraine helfen konnte. „Es ist wirklich sehr beeindruckend, was die Xantener Schützen in kürzester Zeit auf die Beine gestellt haben“, sagte Hermsen. „Und man weiß genau, dass die Hilfsgüter auch ankommen.“