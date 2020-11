„Wir stehen zusammen“ : Volksbank Niederrhein unterstützt Online-Weihnachtsmarkt

Xanten Auf Xantens Online-Weihnachtsmarkt bieten verschiedene Unternehmen Waren wie Glühwein, Reibekuchen und Mützen an. In den vergangenen Tagen sind weitere Händler dazugekommen. Die Volksbank Niederrhein unterstützt das Projekt finanziell.

Knapp eine Woche nach dem Start ist der erste Xantener Online-Weihnachtsmarkt noch ein gutes Stück größer geworden. Mittlerweile bieten 20 Händler darüber ihre Waren an. Das sind sechs mehr als am Anfang. Über die Internetseite können Kunden zum Beispiel Reibekuchen, Glühwein, Craftbeer, Salami, Rückenwärmer, Mützen oder Papiersterne von verschiedenen Anbietern bestellen. Die Unternehmen stammen überwiegend vom Niederrhein. Weitere Händler können noch mitmachen.

Die Online-Plattform war aufgebaut worden, nachdem der traditionelle Xantener Weihnachtsmarkt wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Initiator der gemeinsamen Plattform ist Christian Balke, Inhaber des Restaurants BB’s an der Klever Straße in Xanten. Er ließ einen Onlineshop programmieren, über den verschiedene Unternehmer ihre Waren anbieten können. Dafür zahlen die teilnehmenden Händler und Gastronomen einmalig 99 Euro. Dem Vernehmen nach liegt die Gebühr damit unter den Kosten, die den Firmen sonst beim Aufbau eines eigenen Online-Shops entstehen würden. Balke übernimmt außerdem die Abwicklung der Bestellung, für einige Händler liefert er die Waren auch aus. Es gehe um Solidarität und Zusammenhalt in dieser Zeit, sagte er.