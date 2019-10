Vorstandswahlen : Volker Markus ist neuer Vorsitzender der SPD Xanten

Der Vorstand der SPD in Xanten mit dem neuen Vorsitzenden Volker Markus (4.v.l.) und dem Landtagsabgeordneten René Schneider (r.).

Xanten Der Ortsverband der SPD in Xanten hat einen neuen Vorsitzenden: Volker Markus löst Guido Angenendt ab.

In den nächsten Wochen und Monaten werde es darum gehen, eine „schlagkräftige Truppe“ für die Kommunalwahl 2020 zusammenzustellen, sagte der neue Vorsitzende auf Nachfrage unserer Redaktion. René Schneider, Landtagsabgeordneter und SPD-Kreisverbandsvorsitzender, äußerte sich zuversichtlich, dass die Sozialdemokraten mit dem neu gewählten Vorstand in Xanten gut positioniert seien. Bei der Kommunalwahl 2014 hatte die Partei in Xanten knapp 23 Prozent der Stimmen erhalten. Im Stadtrat hat sie acht der insgesamt 36 Sitze.