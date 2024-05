Sponsorenlauf in Xanten Kinder der Kita St. Viktor laufen für den guten Zweck

Mädchen und Jungen der Kita St. Viktor in Xanten sind am Freitagvormittag möglichst viele Runden im Kurpark gelaufen, um Geld für den guten Zweck zu sammeln. Davon konnte sie auch der Regen nicht abhalten. Der Förderverein der Kindertagesstätte hatte den Sponsorenlauf organisiert. Dafür hatte er auf einer Wiese an der Kriemhildmühle eine kleine und eine große Runde abgesteckt. So konnten Kinder von ganz klein bis zum Vorschulalter teilnehmen. Vorher hatten sie sich Sponsoren besorgt und mit ihnen einen Geldbetrag pro Runde vereinbart. „Jede Runde zählt also“, erklärte der Förderverein, der diesen Spaß für Groß und Klein zum zweiten Mal organisierte. Entlang der Laufstrecke standen zahlreiche Mütter, Väter und Großeltern am Freitagvormittag und feuerten die Läuferinnen und Läufer an. Der Sponsorenlauf stand unter dem Motto: „Laufen verbindet“. Der Erlös kommt den Kitakindern selbst zugute. Sie können sich über neue Spielgeräte für drinnen und draußen in der Kita freuen. „Auch anderen Kindern, denen es vielleicht nicht so gut geht, soll eine Freude gemacht werden“, erklärte der Förderverein. Daher gehe in diesem Jahr zehn Prozent des Erlöses aus dem Sponsorenlauf an den Kinderschutzbund Xanten-Sonsbeck. Die Aktiven des Fördervereins dankten den Sponsoren, dem Kita-Team und weiteren Unterstützern für ihre Hilfe.