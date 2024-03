Musikprojekt von Viktor-Grundschule und Placidahaus Xanten Schüler schreiben eine Klanggeschichte

Info

Zusammenarbeit Das Placidahaus kooperiert nicht nur mit der Grundschule, sondern auch mit anderen Partnern, um Kinder an Musik heranzuführen. So können angehende Erzieher am Berufskolleg die Zusatzqualifikation „Musikalische Fachkraft“ machen. Das ermöglicht eine Zusammenarbeit zwischen Placidahaus, Dom-Musikschule und Netzwerk Kita Musik NRW. Am 8. Juni findet der Tageskurs „Musik, Sprache und Bewegung in der Kita“ statt.