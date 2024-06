St.-Victor-Bruderschaft Xanten Die Victorsse suchen einen neuen König oder eine neue Königin

Am Samstag, 15. Juni, findet um 18 Uhr die Parade auf dem Markt statt, ein festlicher Krönungsball im Schützenhaus schließt sich an. Zum Schützenfestausklang begeben sich die Victorsse in diesem Jahr nach Lüttingen. Treffpunkt ist am Sonntag, 16. Juni, 13 Uhr im Lüttinger Festzelt.