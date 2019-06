Vom 14. bis 30. Juni 2019 : Victor’sse feiern Schützenfest

Xanten Die St.-Victor-Bruderschaft feiert ihr Schützenfest in diesem Jahr zu einem für sie ungewohnt frühen Termin.

Die Feiern zum alljährlichen Hochfest starten noch vor der Xantener Kirmes am Freitag, 14. Juni, um 19 Uhr mit der Heiligen Messe im Dom. Nach der Kranzniederlegung an der Kreuzigungsgruppe findet ein öffentliches Biwak auf dem Marktplatz statt. Ab 23 Uhr ist ein Großer Zapfenstreich geplant. Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass dabei lautes Böllern zu hören ist.

Die Victor’sse nehmen an der Fronleichnamsprozession in Lüttingen teil: Ein eingesetzter Bus hält an der Turnhalle Bahnhofstraße um 8.50 Uhr und um 8.55 Uhr an der Bemmelstraße. Das Schützenfest geht dann um 11.30 Uhr mit dem Antreten am Heiligenhäuschen an der Rheinstraße weiter.