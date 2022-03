St. Victor Bruderschaft Xanten : Victorsse feiern im Sommer wieder Schützenfest

Xanten Wegen der Corona-Pandemie musste das Schützenfest der Victorsse in den vergangenen zwei Jahren ausfallen. Aber in diesem Sommer plant die St. Victor Bruderschaft wieder ein Preis- und Königschießen.

Die St.-Victor-Bruderschaft Xanten feiert in diesem Jahr wieder ihr Schützenfest. Wie die Victorsse nach ihrer Jahreshauptversammlung mitgeteilt haben, beginnt der Festreigen am Freitag, 24. Juni, mit der Heiligen Messe im Viktor-Dom und dem Zapfenstreich auf dem Markt. Am Tag darauf sind das Preis- und Königschießen geplant, am Samstag, 2. Juli, die große Parade und der Krönungsball. Die Domtürme zeigen dann wieder rot-weiße Beflaggung. In diesem Jahr wird auch wieder ein Kinderschützenfest stattfinden. Das Team um Jutta Bullmann hat die Vorbereitungen aufgenommen.

Die Victorsse werden auch an mehreren Terminen teilnehmen, wie sie angekündigt haben: am Bezirksjungschützentag in Birten am 1. Mai, am Diözesan-Königsfest bei St. Viktor Birten am 7. Mai und an der Fronleichnamsprozession am 16. Juni in Birten. Am 16. Oktober wird das Patronatsfest gefeiert, anschließend gehen die Victorsse zum Schützen-Oktoberfest in Wardt. Abschluss des Schützenjahres sollen der Katharinen-Ball am 19. November und der Katharinen-Kaffee am 26. November sein – sofern es die Corona-Pandemie zulässt.