Xantener Schützenbruderschaft Victorsse danken Nina Bullmann

Die Victorsse sprachen auf der Jahrshauptversammlung auch über die anstehenden Termine. Das Schützenfest findet an folgenden Tagen statt: Am 16. Juni sind Schützenfestmesse und Biwak, am 17. Juni ist das Preis- und Königschießen, am 18. Juni sind das Wecken des Bundesspielmannszuges und das Kinderschützenfest, am 19. Juni ist der Frühschoppen der Ersten Kompanie, am 24. Juni sind die Parade und der Krönungsball.