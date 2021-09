Aktion der Schützen in Xanten : Victor’sse feiern Zapfenstreich

Aktion der Schützen in Xanten

Xanten Erstmals seit zwei Jahren hat die St. Victor Bruderschaft in Xanten wieder einen Großen Zapfenstreich zelebriert. Der Erlös der feierlichen Veranstaltung kommt den Opfern der Hochwasser-Katastrophe zugute.

XANTEN Ein Schützenfest war auch in diesem Jahr nicht möglich, wegen der Corona-Pandemie. Aber die St.-Victor-Bruderschaft konnte am Freitag zumindest einen Großen Zapfenstreich auf dem Marktplatz in Xanten feiern und „mit Musik ein Stück Normalität zurückbringen“, wie sie vorher angekündigt hatte.