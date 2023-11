Sparkasse ehrt Sieger des Schießwettbewerbs Schützen treffen sich zum Stadtvergleich

Nach vielen Jahren, in denen Hans Wenten den Wettbewerb organisiert hatte, übernahm er nun das Ruder. „Hans Wenten war die ganze Woche dabei und hat für eine reibungslose Übergabe an mich gesorgt“, sagte Wilhelm Willemsen. Das Team der Sparkasse am Niederrhein, die die Preisgelder von insgesamt 750 Euro spendete, belegte zuletzt Platz acht.