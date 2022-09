Mangelndes Interesse von Taxi-Firmen : Xantens Verwaltung sieht keine Chance für Jugendtaxi

Ein Taxi in den Abendstunden (Symbolbild). Foto: David Young/dpa/David Young

Xanten Vor der Kommunalwahl 2020 hatten CDU und Grüne vereinbart, dass es ein neues Taxi-Angebot für junge Menschen geben soll. Die Verwaltung hat eine Umsetzung geprüft – und empfiehlt, die Idee nicht weiter zu verfolgen.

Die Idee eines Jugendtaxis wird in Xanten wahrscheinlich vorerst nicht weiter verfolgt. Wie die Stadt für die politischen Beratungen mitteilte, seien zu wenige Taxiunternehmen aus der Region daran interessiert, mitzumachen. Auf Anfrage hätten Firmen von schlechten Erfahrungen berichtet, schreibt die Verwaltung. Es sei zum Beispiel häufiger vorgekommen, dass Jugendliche ein Taxi angefordert, es dann aber doch nicht genommen hätten. Deshalb stünden Taxiunternehmen der Xantener Idee skeptisch gegenüber. Die meisten der 32 angeschriebenen Firmen hätten gar nicht geantwortet. Die Verwaltung schlägt der Politik deshalb vor, von dem Projekt Abstand zu nehmen. Der Sozialausschuss berät am Donnerstag, 15. September, darüber, die Entscheidung trifft der Stadtrat am 27. September.