Xanten will zusätzliche Ausbildungsplätze schaffen : Verwaltung befürchtet Fachkräftemangel

Xanten will zusätzliche Ausbildungsplätze schaffen

Der Eingang des Xantener Rathauses: Die Stadt darf nur eine bestimmte Anzahl an Stellen schaffen, das hat die Politik beschlossen, um die Personalkosten zu begrenzen. Die Verwaltung will diese Grenze überschreiten, um den Fachkräftebedarf langfristig zu decken. Foto: RP/Markus Werning

Xanten In den nächsten Jahren werden einige Mitarbeiter der Stadt Xanten aus Altersgründen ausscheiden. Deshalb will die Verwaltung jetzt schon die Nachfolger ausbilden – auch wenn sie dann die Stellen-Obergrenze reißt.

Die Verwaltung der Stadt Xanten schlägt der Politik vor, dass sie in diesem Jahr kurzfristig doch noch eine und in den nächsten Jahren jeweils zwei Ausbildungsstellen anbietet und die ausgebildeten Verwaltungsfachwirte anschließend auch übernimmt, obwohl vielleicht zunächst keine Stellen frei sind. Sie würde dann also die Obergrenze der Politik reißen. Sie hofft aber, dass sie dadurch ihren Fachkräftebedarf langfristig selbst decken kann.