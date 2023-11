Xantener war verletzt und allein im Wald Vermisster Mann wird schnell gefunden

Am Freitagmittag ist ein Mann aus Xanten von seiner Frau als vermisst gemeldet worden. Der 74-Jährige war allein im Wald spazieren gegangen und nicht mehr erreichbar gewesen. Wie die Polizei weiter mitteilte, fahndete sie mit einem großen Kräfteeinsatz nach dem Mann. Noch bevor ein Suchhund und der Rettungshubschrauber eingesetzt werden konnten, wurden Spaziergänger im Wald auf den Vermissten aufmerksam. Der Mann hatte sich dort am Bein verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er ärztlich versorgt wurde.