Xanten: Vermisste Katze aus Zeeland nach sechs Jahren aufgetaucht

Xanten Im Juli nahm Familie Evers aus Xanten eine streunende Katze bei sich auf. Beim Tierarzt stellte sich heraus, dass das Tier seit Jahren vermisst wird – und zwar in den Niederlanden, rund 230 Kilometer entfernt. Jetzt ist „Moesje“ wieder zuhause.

Hannah Evers macht nur ein paar Schritte in den Garten hinein, schon kommt ihr ein pechschwarzer Kater mit weißen Pfoten entgegen gelaufen. Zutraulich umstreift er die Beine seiner Besitzerin, schaut neugierig umher, ob es nicht doch irgendwo ein wenig Futter zu ergattern gibt. „Das ist unser Kater Maja“, sagt Hannah Evers. „Wir mussten ihn so nennen, denn für unsere Tochter Josefine heißen alle Katzen jetzt Maja“, erklärt die 32-Jährige.

Kater Maja lebt seit knapp vier Wochen bei Familie Evers in Mörmter, die das streunende Tier immer wieder bei Spaziergängen am Alleenradweg wenige hundert Meter von ihrem Haus entfernt sah und ihn irgendwann bei sich aufnahm. Und das aus gutem Grund.

Doch noch am Abend meldete sich der Tierarzt wieder. Er habe die Besitzer in den Niederlanden ausfindig machen können. Das Tier stamme aus der Provinz Zeeland, rund 230 Kilometer von Xanten entfernt, und werde seit rund sechs Jahren vermisst. „Das war eine riesengroße Überraschung für uns. Sechs Jahre!“, sagt Jens Evers. Kurze Zeit später meldeten sich dann auch die niederländischen Besitzer von „Moesje“ (dt.: „Mäuschen“) – so ihr eigentlicher Name. „Wir haben bestimmt eine Dreiviertelstunde miteinander telefoniert. Sie konnten es gar nicht glauben. Moesje war wohl etwa ein Jahr alt, als sie ausbüxte. Drei Jahre hatten sie nach ihrem Verschwinden noch aktiv nach dem Tier gesucht“, berichtet der 33-jährige Krankenpfleger.