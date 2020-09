Insgesamt 5000 Euro Preisgeld : Xanten verleiht 2020 erstmals Heimatpreis

Die Stadt Xanten will mit einem Heimatpreis örtliches Engagement belohnen. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die Stadt Xanten will mit einem Heimatpreis das Engagement von Bürgern und Vereinen belohnen. Bewerbungen und Vorschläge können bis zum 31. Oktober eingereicht werden.

Die Stadt Xanten möchte in diesem Jahr zur Würdigung des örtlichen Engagements erstmals einen Heimatpreis vergeben. Diesen Preis können Bürger, Vereine, Initiativen und Institutionen erhalten, wenn ihr Wirken mindestens eines der fünf Kriterien erfüllt: • Verdienste um die Stadt Xanten und ihre Ortsteile

Für Bewerbungen und Vorschläge steht ein Online-Vordruck unter www.xanten.de/heimatpreis zum Herunterladen bereit. Die Bewerbungen müssen bis Sonntag 31. Oktober, bei der Stadt Xanten, Karthaus 2, in Xanten abgegeben werden oder unterschrieben per E-Mail an service@xanten.de gesandt werden.