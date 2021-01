„Arbeit wird sehr positiv wahrgenommen“ : Xanten verlängert Schulsozialarbeit um ein Jahr

Xanten Auch 2021 wird es eine Schulsozialarbeit in Xanten geben. „Die Arbeit wird sehr positiv wahrgenommen“, berichtet die Verwaltung. Die Politik hat eine Fortsetzung um ein Jahr beschlossen.

Die Schulsozialarbeit in Xanten ist um ein weiteres Jahr verlängert worden. Das beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung im Dezember einstimmig auf Vorschlag der Verwaltung. Damit beteiligt sich die Stadt weitere zwölf Monate an der Finanzierung. Im kommunalen Haushalt werden deshalb knapp 13.000 Euro eingeplant. Außerdem erhält Xanten über ein Förderprogramm des Landes knapp 19.500 Euro. Nach Angaben der Verwaltung hatte es zunächst so ausgesehen, dass diese Förderung dauerhaft erfolgen wird. Tatsächlich sei sie aber nur um ein Jahr verlängert worden. Der Arbeitsvertrag mit der Fachkraft wird entsprechend nur um ein Jahr verlängert.

Die Stadt Xanten nimmt schon seit 2015 am Landesprogramm „Soziale Arbeit an Schulen“ teil. Es sieht einen kommunaler Eigenanteil von 40 Prozent der Personalkosten vor. Die Fachkraft arbeitet sowohl in der Schulsozialarbeit als auch in der Jugendkulturwerkstatt (JuKuWe). „Die enge Verknüpfung der schulischen Arbeit – insbesondere an der Gesamtschule – und der offenen Jugendarbeit bewährt sich weiterhin“, schrieb die Verwaltung in ihrer Vorlage für den Stadtrat. „Die Arbeit wird sehr positiv wahrgenommen.“ Das Angebot stehe auch Schülerinnen und Schülern anderer Schulen vor Ort und deren Eltern offen.