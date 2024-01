Ökumenischer Wortgottesdienst Verkleidet in den Xantener Dom

Erstmalig findet in Xanten am Mittwoch, 24. Januar, um 19 Uhr ein ökumenischer und karnevalistischer Wortgottesdienst statt. Die Karnevalsvereine stellen sich um 18.30 Uhr auf dem Marktplatz auf und ziehen, begleitet vBereits vorher ist auf dem Marktplatz om Bundesspielmannszug St. Victor, in den St.-Viktor-Dom ein. Nicht nur die aktiven Karnevalisten sollen dabei sein. Alle Xantener sind herzlich eingeladen, gerne in Verkleidung, Karnevalslieder mitzusingen und sich auf Gebete und Impulse einzulassen. Drei Musiker aus Kevelaer, die schon viele Karnevalsgottesdienste begleitet haben, sind mit Keyboard und Gitarre vertreten. Pfarrerin Simone Drensler und Propst Stefan Notz freuen sich auf die Umsetzung dieses Gottesdienstformates: „Wir feiern die frohe Botschaft!“ Nach dem Wortgottesdienstes folgt ein „Sing out“ mit kölschen Karnevalsliedern.