Sorge vor „gefährlicher Fahrbahnverengung“ : Fox fordert Änderungen an Plänen für Verkehrsberuhigung

Fox fordert Änderungen an Plänen für Verkehrsberuhigung

An vier Stellen auf dem Ostwall könnten Pflanzbeete platziert werden. Fox spricht sich dafür aus, dass sie auf die Seite der Häuser kommen. RP-Foto: arfi Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Xantens Politik diskutiert über die Verkehrsberuhigung der Innenstadt. Die Wählergemeinschaft Fox mahnt Nachbesserungen an den bisherigen Vorschlägen an. Sie befürchtet, dass es sonst für Anwohner gefährlich werden könnte.

In der Debatte um eine weitere Verkehrsberuhigung in der Innenstadt schlägt das Forum Xanten (Fox) Änderungen an den Vorschlägen der Verwaltung vor. Die Wählergemeinschaft hat dafür Mitte Januar einen Antrag eingereicht. Nach eigenen Angaben greift sie damit Sorgen von Anwohnern des Ostwalls auf.