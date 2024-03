Stärkung der Innenstadt Xanten beschließt sieben verkaufsoffene Sonntage

In Xanten sind in den nächsten Monaten zahlreiche größere Veranstaltungen geplant. Für folgende Termine hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag zusätzlich verkaufsoffene Sonntage beschlossen: 24. März (Anlass ist der Ostermarkt), 5. Mai (Anlass ist das Wein- und Musikfest), 14. Juli (Anlass ist der Stoff- und Tuchmarkt), 18. August (Anlass ist Klein Montmartre), 8. September (Anlass ist der Classic Day), 13. Oktober (Anlass ist der Herbstmarkt) und 8. Dezember (Anlass ist der Weihnachtsmarkt). Als achten Termin will die IGX den 23. Juni beantragen (Altstadtmarkt), wie die Vorsitzende Nicola Lümmen berichtete.