Feiertagsgesetz in NRW Xanten überprüft Sonntagsöffnung am Volkstrauertag

Die Stadt Xanten will beim Kreis Wesel eine Rechtsauskunft dazu erfragen, ob am Volkstrauertag ein verkaufsoffener Sonntag grundsätzlich rechtlich erlaubt ist. Das will sie für den Fall klären, dass die Händler auch im nächsten Jahr ihre Geschäfte an diesem Tag öffnen wollen. Das Ergebnis der Rechtsauskunft will die Verwaltung dem Stadtrat im Frühjahr vorlegen, wenn er über die verkaufsoffenen Sonntage im nächsten Jahr entscheidet.