Unterstützung von der Stadt Xanten Gründerinnen bekommen Stipendium

Die Stadt Xanten hat zwei weitere Gründerstipendien vergeben. Sie unterstützt damit die beiden Unternehmerinnen Alexa Willems und Alena Guyens. Ein Jahr lang erhalten die beiden Firmengründerinnen monatlich jeweils 250 Euro, insgesamt also 3000 Euro. Xantens Wirtschaftsförderer Christian Bossmann übergab Anfang der Woche die Zuwendungsbescheide. Der Hauptausschuss der Stadt hatte in seiner Sitzung im Dezember in nichtöffentlicher Sitzung die Stipendien für die beiden Xantener Unternehmerinnen beschlossen.