Ursache des Feuers noch unklar : Polizei ermittelt nach Brand eines Vereinsheims in Xanten

Polizei ermittelt nach Brand eines Vereinsheims in Xanten

Xanten In Xanten ist in der Nacht ein Vereinsheim auf dem Fürstenberg teilweise ausgebrannt. Die Ursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Vor Ort war die Wasserversorgung schwierig. Feuerwehrleute aus Xanten, Alpen und Sonsbeck waren im Einsatz.

In Xanten hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Gebäude eines Hundesportvereins auf dem Fürstenberg gebrannt. Dabei wurde es schwer beschädigt. Verletzt wurde aber niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat das Gelände abgesperrt und ermittelt.

Das Vereinsheim liegt etwas abgelegen und ist von Bäumen umgeben. Vor Ort sei die Wasserversorgung schwierig gewesen, erklärten die Einsatzkräfte. Wasser habe mit Einsatzfahrzeugen in einem Pendelverkehr zum brennenden Vereinsheim gebracht werden müssen. Außerdem seien Schläuche über mehrere Hundert Meter von einer Entnahmestelle auf dem Fürstenberg bis zum Einsatzort verlegt worden, um weiteres Wasser zu bekommen. Dabei sei ein „gut gepflegter, 38 Jahre alte Veteran“ eingesetzt worden, ein Schlauchwagen (SW) 2000 TR, erklärte die Feuerwehr Sonsbeck.

Die Feuerwehr Xanten wurde in der Nacht noch ein weiteres Mal gerufen. Am Falkenweg hatte ein Heimrauchmelder Alarm geschlagen. Der Löschzug Mitte rückte an. Ursache des Alarms waren aber Zigarettendämpfe gewesen. Die Einsatzkräfte konnten daher nach kurzer Zeit wieder einrücken.