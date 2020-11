Spenden an Xantener Vereine : 340 Kinder glücklich gemacht

Als Trost für den abgesagten Martinszug: Kinder in Lüttingen erhielten jeweils einen Weckmann. Foto: Sparkasse am Niederrhein

Xanten Die Sparkasse am Niederrhein hat in diesem Jahr wieder Extra-Spenden an Xantener Vereine verlost. Die drei Gewinner wurden nun vom Unternehmen gefragt, wofür sie das Geld einsetzen. Die Antworten: für Weckmänner, die Ortsgeschichte und künftige Veranstaltungen. Ein Überblick.

Heimatverein Vynen Er gewann bei der Verlosung der Sparkassen-Extra-Spenden 250 Euro. Das Geld solle dazu beitragen, den verwitterten Gedenkstein „1000 Jahre Vynen“ am Ortseingang aufzupolieren, erklärte Veronika Frerix. Die Geschäftsführerin des Heimatvereins betonte: „Sobald es Corona wieder zulässt, wollen wir mit den Arbeiten beginnen.“ Dazu gehöre, dass ein barrierefreier Zugang angelegt und eine Informationstafel aufgestellt würden.

St.-Pantaleon-Schützenbruderchaft Der Lüttinger Verein hat die 250 Euro bereits eingesetzt. „Wir haben corona-konform verpackte Weckmänner mit einem Martinsgruß versehen und an die Hagelkreuzschule und den Pantaleon-Kindergarten geliefert“, erklärte Bernhard Hußmann. Der Brudermeister und seine Mitstreiter haben damit 340 Kinder glück­lich gemacht.

Xantener Blutwurstkomitee (XBK) Der Verein hat die Sonderspende von der Sparkasse erst einmal auf die Seite gelegt. „Momentan ist ja alles abgesagt“, berichtet XBK-Präsident Werner van Gemmeren. Er hofft darauf, dass das XBK das Geld im Jahr 2022 einsetzen kann: „Dann wollen wir unser 50-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumsumzug feiern.“

